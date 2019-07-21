Hacı adayları, dualara uğurlandı
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Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.
Ahi Evran Camii önünde düzenlenen Hacı adaylarının uğurlama programına Vali İbrahim Akın da katıldı. Hacı adaylarıyla tek tek vedalaşan ve helallik isteyen Vali İbrahim Akın, Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuğa çıkan hacı adaylarının mukaddes yolculuklarının mübarek olmasını diledi.
İl Müftüsü Mehmet Yaman
'ın yaptığı duanın ardından 126 hacı adayı sevdiklerinin göz yaşları ve duaları ile kutsal topraklara uğurlandı. - KIRŞEHİR
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