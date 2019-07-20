Son Dakika Haberleri: Hacı adayları dualarla uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Hacı adayları dualarla uğurlandı

34 dakika önce

Kumluca'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Hacı adayları dualarla uğurlandı, System.String[]
Kumluca'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
İlçe müftülüğü tarafından merkez Eski Cami'de düzenlenen törene, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Müftü Vekili Yakup Karakale, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu törende konuşan Müftü Vekili Yakup Karakale, Kumluca'dan 64 kişinin hac ibadeti için kutsal topraklara gideceğini ifade etti.
Bir Müslüman için Hac görevinin çok önemli olduğunu vurgulayan Karakale, "Hac görevi öncesi dost ve akrabalarınızdan mutlaka helallik isteyin. Çünkü kul hakkı, sende hakkı olan kul ile senin arandaki bir haktır. Kimsenin ben affettim demesi ile üstünden sorumluluğun kalktığı bir durum değildir. Allah hac ibadetinizi kabul etsin." dedi.
Konuşmanın ardından dua yapıldı. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri ve hacca gidecek vatandaşların yakınları vedalaşarak hacı adaylarını yolcu etti.
Karakale, Kumluca, Müftü, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden İstanbul'da 29 katlı binada yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 12:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacı adayları dualarla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]