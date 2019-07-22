Son Dakika Haberleri: Hacı adayları dualarla uğurlandı
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Hacı adayları dualarla uğurlandı

48 dakika önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesinde bulunan İlçe Müftülüğünden Ergeneli vatandaşları hac vazifelerine yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara yolladı.

Hacı adayları dualarla uğurlandı, System.String[]
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesinde bulunan İlçe Müftülüğünden Ergeneli vatandaşları hac vazifelerine yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara yolladı.

Ergene İlçesinden 15 hacı adayı Hac vazifelerini yapmak üzere İlçe Müftülüğünde düzenlenen program ile kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının aileleri ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katıldığı programda dualar edilerek hacı adayları yolcu edildi.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Uğurladığımız hacı adaylarının görevlerini yerine getirip sağlık ve sıhhat içinde ülkemize dönmelerini, kutsal topraklara gitme özlemiyle yanan tüm Müslümanlara en kısa sürede nasip olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - TEKİRDAĞ
Rasim Yüksel, Marmaracık, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
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