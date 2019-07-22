Hacı adayları dualarla uğurlandı
48 dakika önce
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesinde bulunan İlçe Müftülüğünden Ergeneli vatandaşları hac vazifelerine yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara yolladı.
Ergene Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Marmaracık
Mahallesinde bulunan İlçe Müftülüğünden Ergeneli vatandaşları hac vazifelerine yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara yolladı.
Ergene İlçesinden 15 hacı adayı Hac
vazifelerini yapmak üzere İlçe Müftülüğünde düzenlenen program ile kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının aileleri ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katıldığı programda dualar edilerek hacı adayları yolcu edildi.
Hacı adaylarıyla bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Uğurladığımız hacı adaylarının görevlerini yerine getirip sağlık ve sıhhat içinde ülkemize dönmelerini, kutsal topraklara gitme özlemiyle yanan tüm Müslümanlara en kısa sürede nasip olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - TEKİRDAĞ
İspanya, tarihindeki ilk koalisyon hükümetine çok yaklaştı Fenerbahçe'de Benteke harekatı! Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ düve çiftliği kurdu ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi