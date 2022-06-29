Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda - Son Dakika
Üye Girişi

Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

29.06.2022 12:45

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ziyareti, salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yüzbinlerce Müslüman'ın kutsal topraklara gelişiyle devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ziyareti, salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yüzbinlerce Müslüman'ın kutsal topraklara gelişiyle devam ediyor.

Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 6 Haziran'da başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.

Kovid-19 önemlerinin hafiflemesi sonrası ülkelere ayrılan kontenjanları sınırlı tutmak kaydıyla Suudi Arabistan 2 yıllık aranın ardından yurt dışından da hacı adaylarını kabul etmeye başladı.

Bu doğrultuda bu yıl 65 yaş üstü adaylar kabul edilmezken, Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik bir kontenjan verildi ve ilk kafile 6 Haziran'da Türkiye'den ayrıldı.

Son kafilenin 3 Temmuz'da Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüş yolculukları Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.

YORUMLAR
500
Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı Sivaslı hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Sivaslı hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement