Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ziyareti, salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yüzbinlerce Müslüman'ın kutsal topraklara gelişiyle devam ediyor.

Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 6 Haziran'da başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.

Kovid-19 önemlerinin hafiflemesi sonrası ülkelere ayrılan kontenjanları sınırlı tutmak kaydıyla Suudi Arabistan 2 yıllık aranın ardından yurt dışından da hacı adaylarını kabul etmeye başladı.

Bu doğrultuda bu yıl 65 yaş üstü adaylar kabul edilmezken, Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik bir kontenjan verildi ve ilk kafile 6 Haziran'da Türkiye'den ayrıldı.

Son kafilenin 3 Temmuz'da Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüş yolculukları Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.