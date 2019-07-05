Son Dakika Haberleri: Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

41 dakika önce

Erzincan'da hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
Erzincan'da hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Erzincan-1. kafile hacılar için tanışma ve bilgilendirme toplantısının ilki, İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kafile görevlileri ve hacı adayları katıldı.

Toplantıda, Müftü Mehmet Emin Çetin, Kafile Başkanı Serdar Buğday ve kafile görevlileri, hacı adaylarına yolculuk öncesi yapılacak hazırlıklar, hac ve umre ibadeti hakkında bilgiler verdi.

Kafile görevlilerinin samimi bir ortamda hacı adaylarıyla yakinen tanışmalarının sağlandığı toplantı, grup görevlilerinin kendi gruplarında yer alan hacı adaylarıyla tek tek tanışmalarıyla sona erdi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Emin Çetin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:21:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacı adayları ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]