Hacı adayları Kurban Bayramı namazını Kabe'de kıldı - Son Dakika

- Hacı adayları Kurban Bayramı namazını Kabe'de kıldı

MEKKE - Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 60 bin hacı adayı Kabe'de Kurban Bayramı namazı kıldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan 60 bin hacı adayı Kabe'de Kurban Bayramı namazı kıldı. Namaz esnasında maske takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Hacı adayların yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Müsteşarı ve Mekke Emiri Prens Halid El-Faysal ve yardımcısı Prens Badr bin Sultan ve Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, katıldı. Bayram hutbesi ise, Kabe İmamı ve aynı zamanda Büyük Alimler Konseyi üyesi Şeyh Bandar Balila, tarafından okundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Kurban Bayramı münasebetiyle sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Bizi İki Kutsal Cami'nin hizmetiyle onurlandıran Yüce Allah'a şükrediyoruz ve bu Allah'ın bize verdiği en büyük nimettir. Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Rabbim bizden ve dünyadan tüm kötülükleri kaldırmasını, önümüzdeki günlerde hayırlara vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hac adayları yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında ibadetlerini sürdürürken, Müzdelife'de geceyi geçirdi. Gece yarısından itibaren akabe cemresi yapmak üzere Mina'daki camarat bölgesine geçen hacı adayları büyük şeytana yedi taş attı.