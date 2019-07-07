Son Dakika Haberleri: Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

5 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığının Adıyaman'da ki hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığının Adıyaman'da ki hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı.

Adıyaman'da hac döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 164 kişi kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirecek.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Adıyaman Havalimanı'ndan yakınları tarafından dualar eşliğinde Adıyaman'dan direk Medine'ye yolcu edildi. İl Müftü yardımcısı Murat Kurt'un da katıldığı uğurlama töreninde Kuran-ı Kerim okunurken, dualar edilip, ilahiler seslendirildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
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