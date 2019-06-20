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Hacı adayları maket Kabe etrafında tavaf yaptı

1 saat önce

Şanlıurfa'dan bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, caminin ortasına kurulan Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaparak hac heyecanı yaşadı.

Hacı adayları maket Kabe etrafında tavaf yaptı, System.String[]
Şanlıurfa'dan bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, caminin ortasına kurulan Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaparak hac heyecanı yaşadı.

Şanlıurfa İl Müftülüğünce Peygamber Camii'nde hacı adaylarına yönelik 2 günlük eğitim veriliyor. Kutsal topraklarda hacıların daha rahat ibadet etmelerine yardımcı olmak üzere verilen eğitime katılan hacı adayları, ihram giyip Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaptı. Hacı adaylarının bu sırada heyecanlı oldukları gözlendi. Hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetler ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Mekke ve Medine'de yapılacak ibadetler ile ihrama girme ve tavaf hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Hac ve Umre Şube Müdürü Sani Soytürk, "Her yıl olduğu gibi bu yılki hac organizasyonuyla hacca gidecek olan hacılarımıza yönelik 2 günü kapsayan hac eğitim semineri düzenliyoruz. Bu yıl ilimizde bin 725 tane hacımız inşallah hacca gideceklerdir. Bunun bin 8 tanesi diyanet organizasyonuyla 717 tanesi de inşallah A grubu seyahat acenteleriyle gideceklerdir" ifadelerini kulandı.

Hacı adayları, uygulamalı eğitimin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtti. Uygulamalı eğitime katılan 6 kafilelik hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere 24 Temmuz'da yola çıkacak. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
Hac, Şanlıurfa, Güncel
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