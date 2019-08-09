Hacı adayları, Mina'ya ulaşmaya başladı
2 saat önce
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca Müslüman, Mina'ya ulaşmaya başladı.
Hac Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
ibadeti için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca Müslüman, Mina'ya ulaşmaya başladı.
Hac ibadetini eda etmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünneti üzerine bugün Mina'ya akın eden 2 milyondan fazla hacı adayı, yarın güneşin doğuşunun ardından Arafat Dağı'na doğru hareket etmeye başlayacak. Mina'da buluşacak olan hacı adayları, burada kaldıktan sonra hacı olabilmek için son görevlerini yerine getirmek üzere yarın Arafat'a hareket edecek. Hacı adayları öğle ve ikindi namazını Arafat dağında kılıp dua ve ibadet ettikten sonra Müzdelife'de şeytan taşlamak için taş toplayacak. Sabah namazına kadar burada bekleyecek hacı adayları, Arafat yolunu tren, otobüs ya da yaya olarak kat etmeye çalışıyor. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak. Mekke
'nin 7 kilometre uzaklığında bulunan ve Hazreti Muhammed'in veda haccını eda ettiği Mina, dağlarla çevrili bir vadinin içinde yer alıyor. - MEKKE
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