Son Dakika Haberleri: Hacı adaylarına aşı yapıldı
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Hacı adaylarına aşı yapıldı

1 saat önce

Erdek'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.

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Erdek'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.

Erdek Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından menenjit ve polyo aşısı olan hacı adayları sırasıyla 8-10 ve 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında kutsal topraklara gidecekler. Erdek'ten bu yıl kutsal topraklara 5 vatandaşın hacca gideceği öğrenilirken, bir imam ise görevli olarak kutsal topraklarda yer alacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
26 temmuz, menenjit, toplum, erdek, 3. Sayfa
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