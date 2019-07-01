Hacı adaylarına aşı yapıldı
1 saat önce
Erdek'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.
Erdek
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaları amacıyla aşı oldu.
Erdek Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından menenjit ve polyo aşısı olan hacı adayları sırasıyla 8-10 ve 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında kutsal topraklara gidecekler. Erdek'ten bu yıl kutsal topraklara 5 vatandaşın hacca gideceği öğrenilirken, bir imam ise görevli olarak kutsal topraklarda yer alacağı öğrenildi. - BALIKESİR
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