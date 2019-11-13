Hacı adaylarına dolandırıcı uyarısı

2020 yılında kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek isteyenler için kayıtlar 11 Kasım itibariyle başladı. 13 Aralık'a kadar sürecek olan kayıtlar için hacı adayları dolandırıcılara karşı da uyarılıyor.



2020 yılı Hac döneminde kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt dönemi 11 Kasım itibariyle başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıtların 13 Aralık'a kadar süreceği belirtilirken, başvuruların il ve ilçe müftülükleri üzerinden de yapılacağı ifade edildi. Kayıtların başlaması ile ilgili konuşan Sofuoğlu Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Özdemir, hacı adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Yeni kayıt yaptıracak olan vatandaşların e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceğini dile getiren Özdemir, " Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Kasım ve 13 Aralık tarihleri arasında yayınlamış olduğu kayıt yenileme işlemi devam ediyor. Hacca gidecek olan tüm vatandaşlarımızın 13 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden veya müftülüklere giderek kayıtlarını yenileyebilirler. Eğer kendileri birkaç kişi götüreceklerse yine e-devlet sisteminden kayıtlarını yapmaları gerekiyor" dedi.



Hac bedeli 15 bin 950 Riyal



Bünyamin Özdemir, bu yıl hacca gitmek isteyenler için Diyanet İşleri başkanlığı'nın belirlediği fiyatlar ile ilgili de bilgi verdi. Özdemir, hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 15 bin 950 Riyal ile 21 bin 500 Riyal arasındaki meblanın yeterli olacağını ifade etti.



Yetki belgesi olmayan firmalara dikkat



Özdemir, hacca gidecek vatandaşları da dolandırıcılara karşı uyararak, yetki belgesi olmayan firmalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yada yetki belgesi olan özel şirketler ile kutsal topraklara gidebileceğini hatırlatan Özdemir, güvenilir şirketlere başvuruların yapılmasını istedi. Özdemir, "Biz şirket olarak şuanda 39'ncu yılımızdayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Malatya'daki temsilcilerinden bir tanesiyiz. Uluslararası hac ve umre organizeleri yapıyoruz. Genelde Hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız 50- 60 yaş arasında. Hacca gitme heyecanı ile her yere başvuruyorlar. Biz her zaman söylüyoruz, yetki belgesi olmayanlar asla bu işi yapamaz. TÜRSAB belgesinin olması lazım. Uluslararası bu işi yapması gereken belgesinin olması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan izni olması gerekiyor. Hacca gidecek olan vatandaşlarımız şirkete gittiklerinde bu belgeleri sorsunlar. Hacca götürüyorsunuz, sizde bu belgeler var mı diye sorsunlar. Belgesi olmayan kuruluş veya kişilere paralarını vermesinler" ifadelerini kullandı. Artık alınan karar gereği hacca gitmek isteyen vatandaşların ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına yatıracağını dile getiren Özdemir, bu nedenle hiçbir kurum ve şirketin parayı elden alma yetkisinin olmadığını söyledi.



Özdemir, bu yıl kura çekiminde adı çıkmayan hacı adaylarının ise kayıtlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenileneceğini de sözlerine ekledi. - MALATYA