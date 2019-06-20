Son Dakika Haberleri: Hacı adaylarına Kabe maketiyle uygulamalı eğitim
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Hacı adaylarına Kabe maketiyle uygulamalı eğitim

2 saat önce

Şanlıurfa'da kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik düzenlenen seminer başladı.

Hacı adaylarına Kabe maketiyle uygulamalı eğitim, System.String[]
Şanlıurfa'da kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik düzenlenen seminer başladı.
Peygamber Camisi'nde düzenlenen seminerde, müftülük görevlileri tarafından hacı adaylarına çeşitli bilgiler verildi.
Daha sonra gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, hacı adaylarına ihrama nasıl girecekleri ve Kabe'yi nasıl tavaf edecekleri anlatıldı.
Cami içerisine kurulan Kabe maketi etrafında tavaf provası yapan hacı adayları, okunacak duaları da hep birlikte tekrarladı. Hacı adaylarının uygulamalar sırasında heyecanlı oldukları gözlendi.
İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Sani Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacı adaylarına ibadetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli bilgileri aktardıklarını söyledi.
Seminerin iki gün süreceğini belirten Soytürk, "Bu yıl ilimizde bin 725 hacı adayını kutsal topraklara uğurlayacağız. Hacı adaylarımız inşallah ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapıp memleketlerine döner. Allah şimdiden ibadetlerini kabul etsin." dedi.
Seminere katılan Emine Canbeyli (54) ise hacca gitmek için 11 yıldır sıra beklediğini belirtti.
Bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Canbeyli, "Şükürler olsun bu yıl ismim çıktı. Beklediğim süre zarfından sağlığım bozuldu fakat ona rağmen kısmet olursa gideceğim. Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.
Hacı adayı Mehmet Katran ise hacca gitmek için 11 yıldır sabırla beklediğini belirterek, "Bu yıl kısmet olursa hac ibadetimizi yerine getireceğiz. Burada uygulamalı eğitimler alıyoruz. Bu bilgilerin orada bizim ibadetlerimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Mutluluğum sözlerle anlatılamayacak şekilde büyük, Allah gitmeyenlere de nasip eder inşallah." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Hac, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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