Hacı Adaylarına Seminer Verilmeye Başlandı

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından, bu yıl Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek adaylar için seminerler verilmeye başlandı.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından, bu yıl Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek adaylar için seminerler verilmeye başlandı.



İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından 54 hacı adayının katıldığı seminerde, Hac ibadetinin öneminden ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Müftü Topal, "Kendimizi hac ibadeti için madden nasıl hazırlıyorsak manen de hazır olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'Hac ve umre ibadeti yapanlar Allah'ın misafirleridir. Bunlar dua ederlerse Cenab-ı Allah onların dualarını kabul eder. Bilerek veya bilmeyerek günah işlemişlerse tövbe istiğfarlarından dolayı Cenab-ı Allah onların tövbelerini kabul eder' ve 'Kim Allah'ın rızasını kazanmak için hac eder ve hac esnasında ağzından kötü söz çıkmadan, kötü davranışlarda bulunmadan, başkaları ile kavga etmeden sırf Allah rızası için hac ederse anasından doğduğu ilk günkü gibi tertemiz evine döner' diye buyuruyor. İşte böyle bir ibadete gidiyorsunuz. Bu yüzden kendinizi manen bu ibadete hazırlayın. Hacca gitmeden önce küs ve dargın olduğumuz insanlarla mutlaka barışalım. Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği günahlardan bir tanesi de kul hakkıdır. Bu yüzden Hacca gitmeden önce dargın olduğumuz insanlarla barışalım. Kul hakkının en çok çiğnendiği ve dikkat edilmediği yerlerden bir tanesi de toplu olarak yapılan hac ibadetidir. Orada rengi dili farklı olan milyonlarca insan var. Biz insana Allah yarattığı için saygı duyacağız ve hürmet edeceğiz. İnsanoğlu Rabbimizin yarattığı en şerefli mahluktur. Bu yüzden kul hakkı yememeye dikkat edeceğiz. Hacca gidecek kardeşlerimiz mutlaka Kur'an öğrensinler. Bilmeyenler varsa bize başvursunlar ve biz onlara bir görevli vasıtasıyla Kur'an öğretelim. Rabbim sağ salim giderek kazançlı bir şekilde gelmeyi nasip eylesin" dedi.



Merkez Kasımpaşa Camii'nde verilmeye başlanan seminerlerin haftalık periyotlarda 4 kez düzenleneceği belirtildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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