Hacı adaylarının Hira heyecanı (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Hacı adaylarının Hira heyecanı (1)

30.06.2022 13:08

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor.

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor. Hacı adayları, sabah namazını Hira'ya ev sahipliği yapan Nur Dağı'nda eda etmek için zirveye tırmanıyor.

YORUMLAR
500
Cezayir'in kanyon yamaçlarında inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi Cezayir'in kanyon yamaçlarında inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi 30 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı 30 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Hz Muhammed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adaylarının Hira heyecanı (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hacı adaylarının Hira heyecanı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement