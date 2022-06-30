Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerinden birini oluşturuyor. Hacı adayları, sabah namazını Hira'ya ev sahipliği yapan Nur Dağı'nda eda etmek için zirveye tırmanıyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Hz Muhammed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hacı adaylarının Hira heyecanı (1) - Son Dakika

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