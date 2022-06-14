Hacı adaylarının yıllardır beklediği yolculuk başladı

BOLU - Bolu'da yıllardır hacı olmak için bekleyen 93 kişi, düzenlenen programda dualarla uğurlandı.

Bolu'da uzun yıllardır hacı olmak için bekleyen ve yapılan kura çekiminde isimleri çıkan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Bolu İl Müftülüğünde bir araya gelen 93 hacı adayı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından yakınlarıyla helalleşerek otobüslere bindi. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, pandemi sebebiyle ara verilen hac seferleri de başlamış oldu.

10 yıldan fazla hacı olmayı beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Hüseyin Topoz, "2009'da yazılmıştım. O zamandan beri sabırla bekliyordum. Hislerimiz tavan yaptı. Allah bizim tattığımız bu mutluluğu herkese nasip etsin" dedi.

Hacı adayı Fatma Bilgi ise "Çok heyecanlıyız. 10 senedir bekliyordum. Anlatılacak gibi değil" diye konuştu.

İbrahim Özdemir isimli vatandaş, "14 yıldır bekliyorum. Mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Geldiğimde nasip olursa tekrar gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.