Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbe kaplamaları söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbe kaplamaları söküldü - Son Dakika

Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbe kaplamaları söküldü

6 saat önce

Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesinde hava muhalefeti nedeniyle müdahale edilemeyen kurşun kaplamalar, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından söküldü.

Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesinde hava muhalefeti nedeniyle müdahale edilemeyen kurşun kaplamalar, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından söküldü.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin bir bölümü yıkılan caminin kubbesindeki kurşun kaplamaların bir kısmı da yaklaşık 2 hafta önce etkili olan fırtına nedeniyle zarar gördü.

Hava şartlarının normale dönmesi üzerine işçiler, bugün caminin kubbesine çıkarak tehlike arz eden diğer kurşun kaplamaların sökümünü gerçekleştirdi. Kaplamaların ilçede inşaatı süren Mustafa Kemalpaşa Camisi'nin kubbesinde değerlendirileceği öğrenildi.

Fırtına nedeniyle müdahale edilememişti

İstanbul'da geçen haftalarda etkili olan fırtına nedeniyle Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar zarar görmüştü. Durumun bildirilmesi üzerine 8 Ocak'ta camiye gelen itfaiye ekipleri, tehlike arz eden parça olup olmadığını kontrol etmek üzere kubbeye çıkmak istemiş ancak etkili rüzgar nedeniyle bu çalışma gerçekleştirilememişti.

Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbe kaplamaları söküldü

Marmara Denizi, Avcılar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:09 Kaynak: AA
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