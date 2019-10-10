Son Dakika Haberleri: Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Son Dakika Genel Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

14 dakika önce

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okunduANKARADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

ANKARADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Hacı Bayram Cami, Ali Erbaş, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:24 Kaynak: İHA
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Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
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