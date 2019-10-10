Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
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Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okunduANKARADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:24 Kaynak: İHA
Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Barış Pınarı Harekatı Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sabahında Tel Abyad'da sessizlik hakim Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi