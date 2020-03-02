Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (2) - Son Dakika

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Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (2)
6 saat önce
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:19 Kaynak: AA
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.?
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Ankara'daki camilerde de sure okundu.
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