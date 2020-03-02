Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu - Son Dakika

Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu

39 dakika önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm camilerde fetih suresi okundu.

İdlib'de Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 33 askerimizin şehit düşmesiyle başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yurt genelinde camiilerde fetih suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'ndeki sabah namazını bizzat kıldırarak, fetih suresini okudu ve Mehmetçik için dua etti.

Esed rejimi İdlib'de, TSK'ya ait konvoyu havadan hedef aldı. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düşerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanan Güvenlik Konseyi, bir dizi kararlar aldı. İdlib'e başlatılan harekat, bu kararlardan yalnızca birisi oldu.

HAREKATIN ADI: BAHAR KALKANI

Harekatın adının Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu ise dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Harekat kapsamında rejim unsurlarına ait belirlenen çok sayıda hedef vuruldu, 2 adet rejim uçağı düşürüldü.

MEHMETÇİK İÇİN FETİH SURESİ

Camilerde ise fetih suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki camilere fetih suresi okunması yönünde talimat verdi.

ERBAŞ, ANKARA'DA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını bizzat kıldırarak, fetih suresini okudu ve Mehmetçik için dua etti.

Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu
Ankara, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:42 Kaynak: AA
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