Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (5) - Son Dakika

Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (5)

23 dakika önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Ankara'daki camilerde de sure okundu.

Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (5)

Ankara, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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