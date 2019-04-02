Hacı Bayram Camisi'nde Miraç Kandili
1 saat önce
- Miraç Kandili Hacı Bayram Camisi'nin dışından ve içinden detaylar Vatandaşlardan detay ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ankara'daki camilere akın etti.
- Miraç Kandili Hacı Bayram
Camisi'nin dışından ve içinden detaylar
Vatandaşlardan detay ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ankara
'daki camilere akın etti. Hacı Bayram Veli
Camisi'nde Miraç Kandili sebebiyle mevlit programı düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:01 Kaynak: AA
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