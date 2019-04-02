Son Dakika Haberleri: Hacı Bayram Camisi'nde Miraç Kandili

Hacı Bayram Camisi'nde Miraç Kandili

1 saat önce

- Miraç Kandili Hacı Bayram Camisi'nin dışından ve içinden detaylar Vatandaşlardan detay ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ankara'daki camilere akın etti.

- Miraç Kandili
Hacı Bayram Camisi'nin dışından ve içinden detaylar
Vatandaşlardan detay ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ankara'daki camilere akın etti. Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili sebebiyle mevlit programı düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:01 Kaynak: AA

Ankara, Miraç Kandili, Hacı Bayram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 00:39:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacı Bayram Camisi'nde Miraç Kandili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]