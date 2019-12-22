Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı - Son Dakika

Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı

6 saat önce

Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.

Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı, System.String[]

Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.

Hacı Bayram Camisi'nin avlusunda sabah namazının ardından düzenlenen programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam dünyasında zulüm gören bütün Müslümanlar için dua etti.

Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Bu organizasyonların devam edeceğine işaret eden Sinan, "Bizler inşallah bundan sonraki aylarda da değerli bir İslam alimini ya da yurt dışında bu konuda cefa görmüş büyük bir İslam liderini buraya getireceğiz. Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbir getirerek alandan ayrıldı.

Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti
Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı

Son Dakika Haberleri
15:50 Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
15:50 Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu - Son Dakika
15:45 Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
15:42 Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar - Son Dakika
15:42 Üreticiye 42 bin 500 lavanta fidesi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:54:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]