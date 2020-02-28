Hacı Bayram Veli Camii'nde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacı Bayram Veli Camii'nde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Hacı Bayram Veli Camii'nde İdlib şehitleri için dua edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 33 asker için Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı sonrası dua edilerek, saldırı protesto edildi.

Hacı Bayram Veli Camii'nde İdlib şehitleri için dua edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 33 asker için Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı sonrası dua edilerek, saldırı protesto edildi.


Başkent'te cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için dua etti. Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cuma namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, tekbir getirdi. Kalabalık, Esad, Rusya ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Eyleme sivil toplum kuruluşları da destek verdi.


Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Bu büyük bir mücadele. Dünyadaki bütün küresel emperyalistlere karşı mücadele ediyor. İnsanlık adına mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimizin verdiği mücadele çok önemlidir. Türkiye dünya çapındaki bütün mazlumlara yardım eli uzatıyor, sığındığı liman biliyoruz. Dün gece de İdlib'de 33 kahraman vatan evladımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ben şehitlerimize Cenab-ı Rabbim'den rahmet diliyorum" dedi. - ANKARA

Hacı Bayram Veli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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