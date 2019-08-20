Son Dakika Haberleri: Hacı Bektaş'a Mersin'den gönül köprüsü
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Hacı Bektaş'a Mersin'den gönül köprüsü

2 saat önce

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuruldu.

Hacı Bektaş'a Mersin'den gönül köprüsü, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuruldu. 16-18 Ağustos'taki etkinliklere Mersin'den otobüs veren Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe katılanlara da su, gıda ve şapka desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 17 Ağustos'ta Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar için otobüs, su, gıda ve vatandaşların sıcaktan korunması için şapka desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hacı Bektaş Veli'nin yüz yıllar öncesinden birlik ve beraberlik mesajı verdiğini hatırlatarak, "Bizler de elimizdeki imkanlar ölçeğinde bu sese kulak verdik ve Hacıbektaş'a Mersin'den gidenler ile oradaki vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu mutluluk hepimizin" dedi. - MERSİN
Hacı Bektaş Veli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
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