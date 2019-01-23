Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına Hizmet Aracı Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına hizmet aracı alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına hizmet aracı alındı.



Yavuz Selim Mahalesi'ndeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfı tarafından geçen ay düzenlenen konserden elde edilen gelirle vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan araç hizmete girdi.



Vakıf başkanı Durmuş Yıldırım, desteğini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.



Konserden ve vatandaşların destekleriyle elde ettikleri geliri, cemevinin ihtiyacı olması dolayısıyla araç alarak değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, "Cemevinin bir katını yatakhane olarak düzenliyoruz. Burada, il dışından gelecek olan misafirlerimiz konaklayacak. Kahvaltı ve yemek de vereceğiz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması