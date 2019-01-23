Son Dakika Haberleri: Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına Hizmet Aracı Alındı

Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına Hizmet Aracı Alındı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına hizmet aracı alındı.

Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına Hizmet Aracı Alındı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfına hizmet aracı alındı.

Yavuz Selim Mahalesi'ndeki Hacı Bektaş Anadolu Cem ve Kültür Vakfı tarafından geçen ay düzenlenen konserden elde edilen gelirle vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan araç hizmete girdi.

Vakıf başkanı Durmuş Yıldırım, desteğini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.

Konserden ve vatandaşların destekleriyle elde ettikleri geliri, cemevinin ihtiyacı olması dolayısıyla araç alarak değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, "Cemevinin bir katını yatakhane olarak düzenliyoruz. Burada, il dışından gelecek olan misafirlerimiz konaklayacak. Kahvaltı ve yemek de vereceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:11 Kaynak: AA

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