Hacı Bektaş-ı Veli'de tarihin öznelerinden biri - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Yazıcı "Tamamlanmamış Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli" konulu sunumunda tarihi aktörlerin yaşadıkları dönemde bir adım önde olan insanlar olduklarını söyleyerek, "Hacı Bektaş-ı Veli'de tarihin öznelerinden biridir" dedi. Doç.Dr. Mehmet Yazıcı Hacı Bektaş'ı Veli'nin yaşadığı dönem ile ilgili genel bilgiler verdi. Yazıcı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Velilik sıfatını kimilerine göre bir cihata katıldığı için, kimilerine göre ise bir keramet gösterdiği için almış olduğunu ifade etti.

İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Dönmez Hacı Bektaş-ı Veli'nin İnsana Bakış Açısı" konusunda yapmış olduğu sunumda Hacı Bektaş-ı Veli'nin bireyi insan olarak değerlendirdiğini, insan bakış açısının temelinde ise ahlak kavramını ve erdemli olmayı dikkate aldığını söyledi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bakış açısında bir kişinin kendini tanıyabilmesi için kendinden haberdar olması gerektiğini söyleyen Dönmez,"Hacı Bektaş-ı Veli insana bakarken insana mana verirken insanın yaratılışı ile tabiatın yaratılışı arasında bir bağ kurmaktadır" dedi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Altunkaya "Hacı Bektaş-ı Veli ve Tasavvuf Hareketinin Ekonomi Politiği" konulu sunumunda Hacı Bektaş-ı Veli'nin,Horasan Sufiliğini Anadolu'da bir ekonomik politik tecrübe olarak ortaya koyduğunu ifade etti. 300 yıl boyunca Ankara, Nevşehir, Kayseri yöresinin ticaret anlamında sufi ahilerin yönettiğini belirten Altunkaya, "Hacı Bektaş-ı Veli sadece bir kesimin sahiplenebileceği bir isim değildir. İslam'a ve bu coğrafyaya ruhunu veren bir isimdir. Ve Anadolu'da ekonomi politiğini şekillendiren bir isimdir" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli "Horasan'dan Anadolu'ya Hacı Bektaş-ı Veli" konulu sunumunda, Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanları bilinçlendirmek için diyar diyar gezdiğini söyleyerek, "Hacı Bektaş-ı Veli, insanların birlik ve beraberliği için zalime kılıç gibi, mazluma ilaç gibi olmaları gerektiğini anlatıyordu" dedi.Hacı Bektaş-ı Veli'nin "ilimden gidilmeyen yol karanlıktır" sözüne atıfta bulunan Meşeli, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilime ve bilime büyük önem verdiğini, özellikle kadınların ilmi anlamda kendilerini geliştirmeleri için gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Panel programının sonunda panelistlere ve panele destek veren kurum, kuruluş ve STK'lara plaket takdimi gerçekleştirildi.