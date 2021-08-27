Hacı Bektaş-ı Veli Festivali İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı için Yenikapı Gösteri alanında düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Festivalde konuşan İmamoğlu, "Hacı Bektaşi Veli'nin o çağdaş duygularını en iyi şekilde temsil eden nesil oluruz" dedi

16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren, her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi Anma Festivali bu yıl da Yenikapı Gösteri alanında gerçekleşti. Festival, Kardeş Türküler ve Şevval Sam'ın konseriyle başladı. Festivale İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. İmamoğlu, konser sonrasında vatandaşları selamlayarak, "Hacı Bektaşi Veli'yi anmanın duygularıyla sözleriyle bir arada olmanın çok büyük gururunu yaşıyoruz. Yarın akşam sizlerle bir arada olacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sizi selamlayacağız. Bu akşam bu heyecanı ve coşkuyu görünce sizi selamlamak istedim. İnşallah yüz yıllar öncesinden Hacı Bektaşi Veli'nin o çağdaş duygularını en iyi şekilde temsil eden nesil oluruz" diye konuştu. Festival, gösterilerle devam etti.