Hacı Bektaş-İ Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Vali Ali Çelik'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Toğan, yönetim kurulu üyeleri ile çevre illerden gelen alevi dedelerini kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden Dernek Başkanı Niyazi Toğan, "Birlik ve beraberliğe sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah size selamet versin" dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çelik, "Tek temennimiz, ülkemizdeki herkesin huzur içerisinde yaşaması. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.