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Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak - Son Dakika

Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak

30.07.2021 14:48
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak, System.String[]

HACI Bektaş-ı Veli, vefatının 750. yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde çeşitli etkinliklerle anılacak.

HACI Bektaş-ı Veli, vefatının 750. yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde çeşitli etkinliklerle anılacak. 3 - 4 Ağustos'ta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde, uluslararası katılımlı törenlerle yapılacak anmanın teması "İnsanlığın  Özü, Pir Veli'nin Sözü" olacak.

2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş-ı Veli Anma Yılı olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelge ile Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. 3 - 4 Ağustos'ta yapılacak etkinlikler Beyoğlu Emek Sineması'nda düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in hazır bulunduğu toplantıya UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz online olarak katıldı.

"KADINCIK ANA EVİ AÇILACAK"Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pandemi şartlarında aslında yıl başında planladığımız etkinliğe ağustos başında başlatmış bulunmaktayız. Anma etkinliğini ilk gerçekleştireceğimiz yer Hacı Bektaş Veli'nin geldiği mekan olarak, karargah olarak kurduğu Nevşehir'in Hacı Bektaş Veli ilçesi. Nevşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve kendi kurumlarımızla birlikte bu sene 3-4 Ağustos'ta burada bir etkinlik planlıyoruz. Başlangıçta 3 Ağustos'ta üniversitemizin liderliğinde Türk Tarih Kurumu ile bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumda yurt içinden, yurt dışından katılımcılar var. 4'ünde ise başta Kadıncık Ana Evi açılışı ve müzemize katacağımız yeni değerlerle güzel sanatlar, tiyatro, sinema bölümlerimizin hazırlıkları ile bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz.  "ONU HAKKIYLA ANMAK GÖREVİMİZ"Anma etkinliği ve oluşturulan bu içerikle birlikte tahmini 35 ilden katılım bekliyoruz. Aynı zamanda bu etkinliklerin bütün yurt çapında anma etkinliklerine zemin teşkil etmesi, içerik oluşturması, bu sene bu anma etkinliğinde hangi mottolar üzerinden gideceğimiz noktasından ilanı anlamına geliyor. Bu vesile ile bir dijital platformla bunları bütün toplumumuzla bölüşüyoruz. Hacı Bektaş Veli, Türk İslam düşüncesinin İslam felsefesinin bir yaşam kültürüne dönüşmesine toplumumuzu bana göre mazlumun yanında olan en önemli değerinin oluşmasında sevgiyi, barışı, kardeşliği önceleyen öğretileri ile bu toplumun oluşmasında, değer katan önemli liderlerden. Önemli düşünce insanlarından biri. Onun varisi olmak bizim için de çok kıymetli. Onu hakkıyla anmak bizim de görevimiz."    "BİR VAZİFEMİZ VAR"HDP ve CHP 'nin ayrı etkinlik yapması ile ilgili soruya da Demircan, "Biz bakanlık olarak kültürel değerlerimizi somut miraslarımızı, insan hazinelerimize olabildiğince onların gerçek düşüncelerini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. Bir vazifemiz var. Biz vazifemizi yapıyoruz" diye yanıt verdi. SERGİ, FİLM, MÜZE...

3 Ağustos'ta düzenlenecek sempozyumla başlayacak olan etkinlikler kapsamında 4 Ağustos'ta Uluslararası düzeyde anma töreni düzenlenecek.  Yine etkinlikler kapsamında "Çoktur Sevenleri, Anadolu Erenleri" sergisi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yıldönümü nedeniyle hazırlanan özel tema filminin gösterimi yapılacak. Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesinin ve dergahının da bulunduğu, 1964 yılında müzeye dönüştürülen Hacıbektaş Müzesi'nde restorasyon işlemleri tamamlanan üç eser sergilenecek. Osmanlı döneminden bir sancak, bir seccade ve bir örtü, müzenin "Kiler Evi" bölümünde ziyarete açılacak. Restorasyonu tamamlanan Veli'nin de bir süre kaldığı 800 yıllık "Kadıncık Ana Evi" de etkinlikler kapsamında yeniden ziyarete açılacak.


Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak - Son Dakika


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