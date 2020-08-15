Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılan vatandaşlar, ilçede kutsal kabul edilen çeşitli mekanları ziyaret ediyor.

Horasan'dan gelerek Türkler'in Anadolu'ya yayılmasında büyük etkisi olduğu bilinen, asırlardır Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada saygıyla yad edilen Hacı Bektaş Veli, vefatının 749. yılında anılıyor.

57'nci Ulusal, 31'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak amacıyla farklı illerden ilçeye gelen konuklar, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ile türbesini ziyaret edip, dua ediyor.

Çilehane mevkisinde'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, burada günahı olanların geçemeyeceğine inanılan mağaranın yan kısmındaki "delikli taş"tan dışarı çıkmaya çalışıyor.

Aynı alandaki arazide dilek taşlarını üst üste dizen vatandaşlar, gerçekleşmesi ümidiyle dilek diliyor.

Osmaniye'den ailesi ve diğer akrabalarıyla etkinlikler için ilçeye gelen Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, ilçede türbe ziyaretinin ardından "delikli taş"tan geçtiklerini, dilek dileyip dua ettiklerini belirtti.

Üç gün boyunca ilçede gerçekleştirilen tüm programlara katılacaklarını aktaran Kaçmaz, "Ailemizle niyet ettik buraya geldik, adaklık kurbanımızı kestik. Burada dualarımızın kabul olmasını istiyoruz. Burada delikli taşa girip niyet ediliyor. Delikli taştan geçemeyen adak adıyor." dedi.

Tarık Kaçmaz ise düzenlenen etkinliklere katılmak için her yıl ilçeye geldiklerini ifade ederek, "Dualarımızın kabulü, dileklerimizin olması için geldik. Niyetimizi tuttuk, kurbanımızı kestik, delikli taştan geçtik çok şükür. Günahı çok olanlar taştan çıkamıyormuş, taş kendiliğinden daralıyormuş böyle bir inanç hakim. Allah herkesin günahlarını affetsin." diye konuştu.

Hafta başına kadar ilçede devam edecek etkinlikler çerçevesinde yarın akşam saat 19.30'da Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde Hacıbektaş Belediyesince anma programı düzenlenecek.

Etkinlikler, bu yıl, salgın dolayısıyla daha sakin geçiyor.