Son Dakika Haberleri: "Hacı Bektaş Veli barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur"
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"Hacı Bektaş Veli barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Yaşamı boyuncu hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Yaşamı boyuncu hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin ruhu ile Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:02 
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