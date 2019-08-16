"Hacı Bektaş Veli barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Yaşamı boyuncu hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Yaşamı boyuncu hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin ruhu ile Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir." dedi.

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