Hacı Bektaş Veli Dergahı pazartesi günleri ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın ikinci bir genelgeye kadar pazartesi günleri ziyarete kapatıldığı duyuruldu.



Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın ikinci bir genelgeye kadar pazartesi günleri kapatıldığını duyurdu.



Altıok, paylaşımında, "Dünya genelindeki Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Dergahı, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Atatürk Evi Müzesi ikinci bir genelgeye kadar pazartesi günleri kapalı olacaktır. Ziyaret saatleri haftanın 6 günü 10.00 - 17.00'dir." ifadelerini kullandı.