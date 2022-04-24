Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı

24.04.2022 23:33
Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde İçişleri Bakanlığınca yapılan aydınlatma çalışması tamamlandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde İçişleri Bakanlığınca yapılan aydınlatma çalışması tamamlandı.

Nevşehir Valiliği ile Hacıbektaş Kaymakamlığınca yürütülen proje kapsamında yapılan iç ve dış cephe ışıklandırma çalışmasının tamamlanmasıyla külliye gece karanlığında güzel görüntü oluşturdu.

Nevşehir Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alanın görsellerine yer verilerek, "İçişleri Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında, valiliğimiz tarafından Hacıbektaş ilçemizdeki Hacıbektaş Veli Müzesi ışıklandırılması tamamlanarak, ziyarete açıldı. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı - Son Dakika


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