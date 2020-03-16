Hacı Bektaş Veli Müzesi, dezenfekte edildi - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli Müzesi, dezenfekte edildi

7 saat önce

NEVŞEHİR Hacıbektaş Veli Müzesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Hacı Bektaş Veli Müzesi, dezenfekte edildi, System.String[]

NEVŞEHİR Hacıbektaş Veli Müzesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve yoğun ilgi gören Hacıbektaş Veli Müzesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Koruyucu kıyafet giyen görevliler, müzenin içini ve dışını virüslere karşı temizledi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, ilçe genelinde toplu kullanım alanlarının dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında her yıl yüz binlerce misafiri ağırlayan Hacı Bektaş Veli Müzesi'nin de temizlendiğini belirtti. Tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Altıok, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçemiz genelindeki toplu kullanım alanlarında dezenfekte, hijyen ve sterilizasyon çalışması yapılmıştır. Çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecektir. Sorumluluğumuz büyük, tedbirler basit. Panik yok, tokalaşma yok, tedbir var, hijyen var" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
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