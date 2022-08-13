Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin...

13.08.2022 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin...

"Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"nda konuştu.

" Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı."

"Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır"

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Hacı Bektaş Veli'yi Anma törenine Cumhurbaşkanı'nın okuduğu dizeler damga vurdu Hacı Bektaş Veli'yi Anma törenine Cumhurbaşkanı'nın okuduğu dizeler damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin... - Son Dakika
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