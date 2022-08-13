"Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, Güncel, Son Dakika

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