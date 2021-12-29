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Hacı Bektaş Veli, TRT Radyo 1'de bu akşam radyo tiyatrosuyla anılacak - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli, TRT Radyo 1'de bu akşam radyo tiyatrosuyla anılacak

29.12.2021 14:35
Hacı Bektaş Veli, TRT Radyo 1'de bu akşam radyo tiyatrosuyla anılacak

Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılına özel olarak hazırlanan radyo oyunu saat 21.05'te TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılına özel olarak hazırlanan radyo oyunu saat 21.05'te TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

TRT Radyo 1, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması, Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak belirlenmesi üzerine bir radyo oyunu hazırladı.

"Hacı Bektaş Veli" radyo oyunu bu akşam saat 21.05'te TRT Radyo 1'de dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu erenlerinin anlatıldığı oyunda, "İnsanlığın Özü, Pir Veli'nin Sözü: Sevgi, Barış, Kardeşlik" temasıyla Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan Suluca Karahöyük'e yolculuğu anlatılıyor.

Turgay Nar'ın kaleme aldığı oyunun yönetimini Kıvanç Nalça üstlendi. Eserin yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk gerçekleştirirken, efektörlüğünü ise Ersin Temelli yaptı.

Oyunun seslendirme kadrosunda ise Altan Erkekli, Murat Şenol, Ziver Armağan Açıl, Ali Rıza Kubilay, Aliye Uslu, Eymen Kara ve Oğuz Uyanık yer alıyor.

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Hacı Bektaş Veli, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli, TRT Radyo 1'de bu akşam radyo tiyatrosuyla anılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacı Bektaş Veli, TRT Radyo 1'de bu akşam radyo tiyatrosuyla anılacak - Son Dakika
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