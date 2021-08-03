Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında Nevşehir'de anılacak - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kapadokya Alan Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Demircan, Hacı Bektaş Veli'nin evrensel mesajlarının yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle dünyaya duyurulmaya çalışıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Hacı Bektaş Veli'yi yeni nesillere anlatabilmek, toplumlarda farkındalık oluşturabilmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın, tüm kurumlarıyla Hacı Bektaş Veli'yi bu yaşadığımız asrın idrakine uygun şekilde kendi sözleri üzerinden doğruca anlatmak gibi bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu tek başına bir etkinlik gibi düşünmek doğru olmaz. Bilakis bu vesileyle Hacı Bektaş Veli'yi yeniden ürettiğimiz içeriklerle toplumumuzun önüne yeniden sunmak ve onun üzerinden dünyaya anlatmak gibi bir vazifemiz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un 2 yıl önce Hacı Bektaş Veli'yi anmak ve hakkıyla anlatmak üzere bir talimatı oldu. Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 750. yılı, UNESCO'nun da bunu bu şekilde kabullenmesi de ayrı bir vesile oldu. Yıl sonuna kadar anma etkinliklerimizi gerçekleştirmek gibi hedefimiz var."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, diri olalım, iri olalım." sözünü kendilerine rehber edinilerek, farklı kurumlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla yarın ilçedeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi önündeki alanda anma etkinliği düzenlenecek.