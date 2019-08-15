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Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

1 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, System.String[]
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok tarafından anıta çelenk konuldu.

Daha sonra Altıok ve beraberindekiler, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Etkinlikler, yarın ilçedeki Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:19 Kaynak: AA
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