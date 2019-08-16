Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişi Katılımcılardan detay görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Semah gösterisi NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:03 Kaynak: AA
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi