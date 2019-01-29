Hacı Hasan Efendi İçin Anma Programı Düzenlendi

Hakk'a vuslatının 32. sene-i devriyesinde Hacı Hasan Efendi (ks) Yahyalı
'da kendi yaptırdığı Kalender Camii'nde yurtiçi ve yurtdışından katılan binlerce sevenlerinin katılımıyla yad edildi.
Ali Ramazan Dinç
Efendi, Kadiri Şeyhi Prof. Dr. Fadıl Geylani, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, Araştırmacı Yazar İdris Kocabaş
ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye
Birincisi Muhsin Kara, Hacı Hasan Efendi'yi (ks) anma programında konuşmalarını yaptılar. Ali Ramazan
Dinç Efendi, konuşmasında Hacı Hasan Efendi'ye dair şunları söyledi:
"Hacı Hasan Efendi (ks)'nin elli yıl kürsülerde, minberlerde, oturup kalktığı her yerde Din-i İslam'ın neşrine, yayılmasına gayret gösterdi. Emr-i İlahi'yitakva boyutunda yaşadı. Ruhsatlarla değil, azimetle amel ederdi. İmam-ı Azam (ra)'ın, kılı kırk yararcasına Şer'i emirleri tatbikini görenlere söylediği "o fetvamdır, bu da takvamdır" düstürunu kendisine hedef seçmiştir. O (ks) "Helal ve haramın belli olduğu ortadadır. Bu ikisinin arasında insanların çoğunun helal mi haram mı diye şüpheye düştükleri şeyler vardır. Şüpheli şeylerden kaçınan mü'minler dinlerini, ırz ve namuslarını selamete çıkarmış olurlar." hadis-i şerifi'nemuvafık nezih bir hayat yaşadı."
Hacı Hasan Efendi'nin (ks) Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşlerinin ele alındığı Nur Meşalesi kitabının yazarı İdris Kocabaş, Hacı Hasan Efendi'nin (ks) tasavvufi görüşlerini ele aldı. Kocabaş Hacı Hasan Efendi'den nakille, Tasavvufun temelinin mutlaka şer'i ahkama dayandırılması gerektiğinin her fırsatta altını çizerek: "Şeriata uymayan tarikat batıldır. Tarikat ve hakikat, şeriatın hizmetçileridir. Allah'ımızın (c.c) emirlerini daha güzel yaşamamıza ve imanda kemale ermemize vesiledir. Şeriattan bir santim ayrılan, tarikattan kilometrelerce uzaklaşır. Tarikat, şeriat temeli üzerine bina edilir. Binanın temeli çimento ve demirlerle sağlam yapılmayınca üstüne yedi-sekiz kat atılır mı?" buyurmuştur." dedi.
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse ise, "Veliler, Peygamberimiz'in (sav) sünnetine gösterdikleri hassasiyetle de sünnetin yaşamsal boyuta aktarılmasının örnekliğini sergilemektedirler. Bu ve buna benzer haller aynı zamanda veliliğin başlıca alametlerinden de sayılmaktadır. Kendisine bakıldığı zaman Allah hatıra gelir. Yukarıda bahsedilen pek çok güzel hal ve davranışları ve bununla beraber velayet-i hassa ile velayet nurlarını üzerinde toplamış, son devrin önde gelen velilerinden/süfilerinden birisi de hiç şüphesiz Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'dir" dedi.
Program Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye birincisi Muhsin Kara'nın Kur'an tilaveti ve dualarla son buldu. - KAYSERİ