Son Dakika Haberleri: Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham
Son Dakika Genel Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham

1 saat önce

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdihamERZURUM - Erzurum'un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham

ERZURUM - Erzurum'un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin'in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.

Son devrin büyük alimlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi'nin oğlu, İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çöğenderli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cübbeli Ahmet Hoca ve sevenleri katıldı.

Bilgin'in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Fakirullah, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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