"Hacı Mülayim" düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan nostaljik araç tutkunu Umut Demirkan'ın modifiye ederek arkasına römork taktığı Murat 124 model otomobil, düğün törenlerinin vazgeçilmezi haline geldi.

İlçede mobilya ustası olarak çalışan Umut Demirkan, hurdaya ayrılmış Murat 124 model otomobili baştan aşağı yeniledi.

Aynı modelde başka bir otomobili keserek römork haline getiren Demirkan, ses sistemi ve ışıklandırmalarla süslediği aracına "Hacı Mülayim" adını verdi.

Umut Demirkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi amaçlı topladığı "Hacı Mülayim"in düğünleri renklendirmesi nedeniyle çok talep gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce trafiğe çıkan aracın bugüne kadar 50'ye yakın sünnet düğününde düğün arabası olarak kullanıldığını anlatan Demirkan, kontak kapatmadan geçirdikleri günler olduğunu ifade etti.

Demirkan, "Mutlu günlerine böyle bir araçla renk katmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim artık ikinci bir işimiz oldu, severek yapıyoruz. Bir dahaki sezona da bu aracın yanına bir de Hacı Makbule diye yeni bir nostaljik araç eklemek istiyorum." diye konuştu.