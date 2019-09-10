Son Dakika Haberleri: "Hacı Murat" tutkunları modifiye festivalinde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

"Hacı Murat" tutkunları modifiye festivalinde buluştu

44 dakika önce

Didim Tuning Otomobil Festivali kapsamında, bir dönemin efsanesi "Hacı Murat" olarak ta anılan "Murat 124" tutkunları, Didim'in Akbük Mahallesinde bir araya geldi.

Didim Tuning Otomobil Festivali kapsamında, bir dönemin efsanesi "Hacı Murat" olarak ta anılan "Murat 124" tutkunları, Didim'in Akbük Mahallesinde bir araya geldi.


Didim Tuning otomobil Fuarı etkinliği çerçevesinde Aydın, Muğla, İzmir ve çevre illerden yola çıkan "Murat 124" tutkunları, Akbük mahallesinde toplandı. 20'ye yakın klasik araçlar beğeniye sunulurken, halende kullanılan "Murat 124" model araçların renkli hali büyük ilgiyle karşılandı. Murat 124'lerde çalınan müzikler ve korna sesleri de nostalji yaşattı. Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Aydın Classic Cars Grubu Başkanı Burak Sak Gruplarının amacının dostluk ve arkadaşlığı pekiştirmek olduğunu belirten Sak, "Grup olarak Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Çine bölgesinden arkadaşlarımızla konvoy halinde yaklaşık 20 araç ile Akbük'e geldik" dedi.


Etkinliğin dostlukları da pekiştirdiğini kaydeden Sak, "Sadece Murat 124 olarak değil, tüm klasik araçları Aydın 'da tek çatı altında toplamak için Aydın Classic Cars Grubu olarak güzel etkinlikler peşinde koşturuyoruz. Araçlarımız eski model olduğu için insanların da ilgisini çekiyor. Bizde eski klasik araçları gün yüzüne çıkararak insanların ilgisini çekmeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Hacı Murat, Didim, Akbük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hacı Murat" tutkunları modifiye festivalinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]