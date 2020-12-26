Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.

NİŞANDAN İLK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi. Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.