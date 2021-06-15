Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte ağustos ayında hayatlarını birleştirmeyi planlıyor. Sosyetik çift pandemi nedeniyle erteledikleri düğünün hazırlıklarına başlarken, tedbirlerden dolayı net bir tarih netleştiremedi.

GELİNLİK PROVALARINA BAŞLADI

Düğün için gelinlik provalarına başlayan Nazlı Kayı, o anlarda çektiği bir kareyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, "Heyecanlı" notunu düştü. Sosyetik güzelin bu paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi.

İlişkilerini dolu dizgin yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, aşk dolu karelerini de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

İşte çiftin pozları...