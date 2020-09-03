Haci Şahin AK Parti'den aday - Son Dakika

Haci Şahin AK Parti'den aday

Arabanlı hayırsever işadamı Hacı Şahin, 11 Eylül tarihinde yapılacak olan Ak Parti 7. olağan kongresinde Araban ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

Haci Şahin AK Parti'den aday, System.String[]

Arabanlı hayırsever işadamı Hacı Şahin, 11 Eylül tarihinde yapılacak olan Ak Parti 7. olağan kongresinde Araban ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

AK Parti'yi Araban'da yeniden şahlandıracağız diye yola çıktığını belirten Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, hedefinin tüm küskünleri partiye yeniden kazandırıp herkesi kucaklamak olduğunu söyledi.

Asla Küsmedim, hep aynı sevdayla partimin içinde bir nefer ola çalıştığını belirten Araban'ın sevilen işadamlarından Hacı Şahin, 11 Eylülde Araban ilçesinde yapılacak olan Ak Parti 7. olağan kongresinde Araban İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 2002 yılından bu yana AK Parti'nin başarısı için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Şahin, "AK Parti'nin Araban'da kurucuları arasında yer alan kanaat önderi amcam Şeyh Latif Şahin ve babam Şeyh Muhammed Şahin ile birlikte 18 yıldır hizmet ettiğim partimin ilçe başkanlığına adayım. Eş dost ve yakınlarımın ve partimin delegelerinin talebi üzerine besmele ile kutlu yürüyüş yoluna partimizin delegeleri ile birlikte 'hep birlikte yeni bir Araban için' sloganı ile yola çıktım.18 yıl boyunca, küsmedim. Başka partilere asla gitmedim. Hep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti için mücadele ettim. Partimin, 11 Eylül de yapılacak olan 7. olağan kongresinde delegelerimiz adaylığımı destekleyip beni AK Parti Araban İlçe Başkanı olarak seçerse bundan sonraki siyaset yaşamımda başkan olarak memleketim Araban'a hizmet edeceğim. Seçmezlerse de partim ve Cumhurbaşkanımız için bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

"Partimizin sorunlarına çözüm olacağım"

Araban ilçesinde son zamanlarda AK Parti'de yaşanılanların kendisini aday olmaya yönelttiğini belirten Şahin, tüm küskünleri yeniden partiye kazandırıp bütünlüğü sağlamak istediğini söyledi. Şahin, "Araban ilçemizde Ak Parti'de küskünlükler var. Partililerine sahip çıkan, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan, sorunlarına çözüm arayan bir başkana ihtiyaç var. Partimdeki olumsuzluklar partimin oy oranlarına olumsuz yönde yansıyor. Eğer 11 Eylül tarihinde bir değişiklik olmazsa, bir daha ki seçimde Araban'da Ak Parti daha kötü bir sonuçla karşılaşabilir. Benim de gönlüm buna razı olmadığı için aday oldum" ifadelerini kullandı.

"Parti binamız her gün açık olacak"

AK Parti Araban İlçe Başkanlığına seçilmesi halinde öncelikle parti binasını merkeze taşıyacağını dile getiren Şahin, "İktidar partisinin binası ilçe dışında. Hemen merkezde bir yere taşıyacağım. Bir ilçe başkanı başkanlık yaptığı ilçede ikamet etmelidir. Parti binasını ayda birkaç kez açmamalıdır. Araban'da parti binamızın kapalı olması kabul edilemez. Başkan seçildiğimde parti binamız her gün açık olacak. Partililerimizin emrinde olacak. Gelen bana ulaşacak ve her türlü sorununu söyleyebilecek. Onların sorunlarına çözüm olacağım. Partilileri dışlayan ve sahip çıkmayan değil, her zaman onların yanında olan bir başkan olmak olacağım" şeklinde konuştu.

"Her gün bir yönetici olacak"

Parti binasında her gün bir yönetici veya başkan yardımcısının hazır bulunacağını dile getiren Şahin, "Ben, partililerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için aday oldum. O yüzden parti binamız her gün açık olacak ve bir yöneticimiz hazır bulunacak. Gelen partililerimizin ve ilçe halkımızın sorunlarını dinleyecek. Yetkili mercilere ve ilgililere ileterek çözüm bulunmasını sağlayacak. Partililerimizin sorunları bizim sorunumuz anlayışı ile hareket edeceğim. Herkesi kucaklayacağım. O yüzden Parti binamız çok aktif halde olacak" dedi.

"Birlik ve beraberliği sağlayacağım"

Şahin, "2002 yılından bu yana AK Parti'ye makam ve mevki beklentisi olmadan hizmet verdim. Merhum babam Şeyh Muhammed Şahin AK Parti Araban ilçesi kurucularından ve ilçenin kanaat önderi idi. Milletvekilliği seçimlerinde, referandumda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde, hep Cumhurbaşkanımıza ve partimize merhum babam ile birlikte çalıştık. İlçede birçok kişi beklentisi karşılanmayınca başka partilere yönelse de ben asla terk etmedim. Partime gönülden bağlı oldum. Araban'da Ak Parti'nin geldiği duruma daha fazla göz yummak istemedim. Partimi yeniden çok güçlü ve birlik içerisinde hareket eden bir parti haline getirmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Muhammed Şahin, AK Parti, Araban, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haci Şahin AK Parti'den aday - Son Dakika


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