Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş, anma etkinliklerine hazır
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Hacıbektaş, anma etkinliklerine hazır

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl düzenlenecek Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinlikleri için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Hacıbektaş, anma etkinliklerine hazır, System.String[]
NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl düzenlenecek Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinlikleri için yapılan hazırlıklar tamamlandı.
Hacıbektaş ilçesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinlikleri, 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayacak. Program, Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi'nde kanaat önderlerinin yıllık değerlendirme toplantısı ve bildirinin hazırlanması ile devam edecek. Etkinlikler için resmi açılış töreni ise 16 Ağustos Cuma günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini taşıyan Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlik saat 11.00'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş semah ekibinin gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapılacak. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor. Açılış konuşmalarının ardından 26'ncı Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na verilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:13 Kaynak: DHA
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