Hacı Bektaş-I Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri... Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok: "Hacı Bektaş-I Veli Düşünesinde Herkes Birdir;...

Haber: BERKAY VAROL – Kamera: ÜNAL AYDIN

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde; "İnsanları; kadın erkek diye ayırmak ya da sosyal konumları; dillerine, dinlerine hatta ırklarına bakarak küçük görmek, ötekileştirmek insanlığa yapılabilecek en büyük yanlıştır. Hacı Bektaş-ı Veli düşünesinde herkes birdir; kadın, erkek tüm insanlar eşittir" dedi. Etkinlikte söz alan Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ise "Hacı Bektaş-ı Veli'yi gönüllerin hünkarı görenler Bedir'de Muhammet'i Kerbela'da Hüseyni olanlardır, Hacı Bektaş-ı Veli'yi gönüllerin hünkarı görenler mazluma ses, garibana nefes olarak görenlerdir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı. Tören ve etkinliklerde konuşan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok şunları söyledi:

"HACI BEKTAŞ-I VELİ DÜŞÜNESİNDE HERKES BİRDİR; KADIN, ERKEK TÜM İNSANLAR EŞİTTİR"

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin topraklarında Hünkar'ımızdan muratlarımızı almak için tüm canlar, bir araya geldik. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, tüm insanlığa yüce gönlünün kapılarını ardına kadar açmış öğretisinin merkezine insanı koymuştur. Hünkarımız, 13. Yüz yılda Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğinde savaşları, kargaşayı sonlandırabilmek için insanları bir araya getirmenin huzuru sağlamanın yolunun sevgiden geçtiğini vurgulamıştır. O her şeyin özünde insanı aramıştır. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insan bir sevgi varlığıdır, tanrısal niteliklerle donatılmıştır. Dini, dili, rengi ne olursa olsun; iyiler, iyidir diyen pirimizin kumaşının rengi insandır. İnsanları; kadın erkek diye ayırmak ya da sosyal konumları: dillerine, dinlerine hatta ırklarına bakarak küçük görmek, ötekileştirmek insanlığa yapılabilecek en büyük yanlıştır. Hacı Bektaş-ı Veli düşünesinde herkes birdir; kadın, erkek tüm insanlar eşittir. Onun kapıları herkese her zaman açıktır. Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan'dan Anadolu'ya geldiğinde içinde sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu, eşitliği barındıran öğretisini Ehl-i Beyt aşkıyla olgunlaştırmış, onu biçimlendirmiştir. Bizler de Hünkar'ımızın öğretisi doğrultusunda bu yolda hizmet etmeye, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ise şöyle konuştu:

"CHP'nin saygı değer Genel Başkanı, sayın milletvekilleri, sayın belediye başkanları ve sevgili canlar hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hünkarı Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'da barış ve kardeşliği temsil ettiği tüm değerler bizim yolumuzu aydınlatan en önemli rehberlerdir. Bu gönül mimarları olmasaydı üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklara sahip olmak, vatan yapmak mümkün olmayacaktı. Hünkarın yüzyıllar öncesinden bizlere yaptığı 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısı; bizlere her daim aslan ile ceylanın aynı kucakta nasıl bulunduğunu aşılamıştır. Bu anlayış bizlere bu topraklar üzerinde birliğimizin, beraberliğimizin, hoşgörümüzün ve kardeşliğimizim daim kalacağını göstermiştir.

"HACI BEKTAŞ-I VELİ'Yİ GÖNÜLLERİN HÜNKARI GÖRENLER BEDİR'DE MUHAMMET'İ KERBELA'DA HÜSEYNİ OLANLARDIR"

Anadolu topraklarında yeşeren bu irfanın bugün hala dünyanın başka coğrafyalarında hayat buluyor olması ve başka kültürlere, başka toplumlara yol göstermesi bizlere sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Hünkarımızın bize bıraktığı bu kardeşlik, hoş görü ve beraberlik anlayışı ile omuz omuza verdiğimiz sürece bu topraklarda sevgi, saygı, hoş görü filizi ilelebet yeşermeye devam edecektir. Hacı Bektaş-ı Veli'yi gönüllerin hünkarı görenler Bedir'de Muhammet'i Kerbela'da Hüseyni olanlardır, Hacı Bektaş-ı Veli'yi gönüllerin hünkarı görenler mazluma ses, garibana nefes olarak görenlerdir."