Hacıbektaş Belediye Başkanı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı
1 saat önce
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.
Hacıbektaş
Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu
, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı
olduğunu açıkladı.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP
'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu aday gösterilmemesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından da sosyal medya hesabından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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